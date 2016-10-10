Министр образования РФ считает, что надо строить больше яслей

Министр образования России Ольга Васильева считает, что в регионах надо срочно решать вопрос об открытии яслей. Дошкольные учреждения для детей от 1,5 до 3 лет позволят молодым мамам учиться и работать.

На заседании комитета Госдумы по образованию и науке Васильева сообщила, что есть инициатива давать возможность мамочкам до 30 лет с двумя детьми поступать в вуз на подготовительное («рабфак»), чтобы иметь возможность учиться и дальше работать, передает ТАСС.

Васильева считает, что молодых мам надо как можно быстрее вернуть «в жизнь и в производство», а для этого необходимы ясельные группы. По словам министра, в четырех российских регионах этот вопрос решен полностью.