Следственный комитет и Союз писателей РФ договорились действовать сообща

Следственный комитет России и Союз писателей России подписали 10 октября соглашение о сотрудничестве. Речь идет о работе по сохранению и защите исторической правды, что обеспечит информационную безопасность РФ.

На подписании документа с председателем правления Союза писателей Валерием Ганичевым глава СК РФ Александр Бастрыкин особо отметил, что в настоящее время задачи по обеспечению информационной безопасности становятся все более актуальными и сложными, и работать, прежде всего, предстоит среди молодежи, - вести борьбу за умы подрастающего поколения, так сказать.

Бастрыкин считает, что писатели и следователи общими усилиями сумеют воспитать в умах молодого поколения уважение к лучшим чертам нашего народа, передает ТАСС.