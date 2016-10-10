В России сократился средний класс Ивановых

Согласно новому обзору потребительской уверенности россиян «Потребительский индекс Иванова», подготовленном Sberbank Investment Research, средний класс в стране за последние два года сократился на 10%.

Если в третьем квартале 2014 года доля Ивановых, относящих себя к среднему классу, составляла 61%, то через два года, то есть теперь, снизилась до 51%. Доход середнячков-Ивановых, составляющих ни много ни мало - 14 миллионов человек, опустились на более низкую ступеньку. При этом так называемый «Индекс Иванова» в третьем квартале 2016 года вырос до минус 15% против минус 17% в предыдущем квартале.

По прогнозам Минэкономразвития, доходы населения в текущем году упадут на 4,7-4,9%. Данные Росстата свидетельствуют о том, что в течение января – августа доход граждан сократился на 5,8%.





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