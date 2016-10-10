Полтавченко утвердил нормы хлебной паюшки на случай ЧС

На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал решение о введении неснижаемых запасов хлеба в городе на случай перебоев со снабжением в результате чрезвычайной ситуации.

Правительство Северной столицы гарантирует жителям по 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. На эти цели будет выделено 159,4 млн рублей за счет субсидий из бюджета. Ответственным за хранение и пополнение закромов назначен ГУП «Продовольственный фонд».

Общий объем запасов в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Этого должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн петербуржцев из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день.

До 2015 года региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга составлял почти втрое больше объемов - 92,2 тысячи тонн, но в прошлом году был значительно уменьшен. Зато 20-дневная гарантированная суточная норма введена впервые.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня