Самой красивой болельщицей признана жена швейцарского футболиста

Жена полузащитника сборной Швейцарии Блерима Джемаили - Эрьона Сулеймани - признана самой красивой футбольной болельщицей в Европе по версии итальянского журнала GQ. Сулеймани и Джемаили в браке три года.

Эрьона привлекла к себе внимание во время летнего Евро-2016. О причине такого внимания догадаться нетрудно: женщина вызывающе красива. Супруга бывшего игрока "Наполи", который сейчас выступает за "Болонью", не затерялась в толпе болельщиков и постоянно была у журналистов "в кадре".

29-летняя Эрьона родилась в Албании и имеет соответствующие корни, работает дама в модельном бизнесе. У пары есть сын. Получив признание от издания GQ, Эрьона позволила провести с ней фотосессию.