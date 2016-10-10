К Новому году в Московском планетарии и на ВДНХ в аппаратах с космическим питанием появится торт "Москва" в тюбиках.

Об этом сегодня заявил генеральный директор "Лаборатории космического питания" Андрей Ведерников. Как сообщает M24, в настоящий момент московские власти ожидают окончания испытаний по торту "Москва" в тюбике. Эксперты сейчас активно работают над тем, чтобы десерт мог храниться до полугода.

Предполагается, что в скором времени к числу космических сладостей прибавятся шоколад и некоторые прочие лакомства.

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