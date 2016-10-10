Мосгаз предупреждает: К вам в дом могут прийти мошенники

Акционерная компания «МОСГАЗ» предупреждает жителей города о новом виде мошенничества в столице. Мошенники приходят, в основном, к пожилым людям и предлагают установить дополнительное оборудование…

Мнимые сотрудники «МОСГАЗа» предлагают установить новые приборы, которые якобы нужны для обнаружения утечки газа и без них не обойтись. Гражданам предлагают эти приборы покупать за 6,9 тысяч рублей. Специалисты проверили: прибор, который называется "Универсальный детектор загрязнителей воздуха "Спасатель" на газ не реагирует и на пульт диспетчерского управления УК не выведен, это пустышка. Самое большое количество таких "подключений" – в Восточном и Западном административных округах Москвы.

В пресс-службе АО «МОСГАЗ» просят граждан запомнить: во-первых, работники предприятия проводят только плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования один раз в год – с графиком их работ можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Во-вторых, работники «МОСГАЗА» ставят в известность о своем визите жителя за двадцать дней, а затем еще раз, за три дня до визита.

В-третьих, сотрудники предприятия одеты в спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой с символикой, всегда имеют удостоверение работника предприятия с фотографией.