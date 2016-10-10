Никита Белых пожаловался на холод в камере

Члены Общественной наблюдательной комиссии встретились с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых в «Лефортово». Бывший глава региона рассказал, какие условия содержания в этом изоляторе.

Никита Юрьевич сообщил, что некоторые сотрудники весьма неуважительно разговаривают с арестантами. В пример приводится случай, когда одна из служащих "Лефортово" спросила у экс-губернатора, почему он сидит «не на своей шконке». Никита Юрьевич в своем письме попросил руководство «Лефортово» разъяснить, что такое «шконка» и где в правилах внутреннего распорядка пункт, регламентирующий поведение заключенного в отношении нее.

Также экс-губернатор страдает от холода в камере. Он письменно попросил руководство выдать ему теплые вещи, но подобные заявления рассматриваются в течение 30 дней. «Но холодно-то сейчас», - заметил Никита Юрьевич. По его словам, в камере он сидит, завернувшись в теплое одеяло.

Но больше всего Белых беспокоит, что его адвокаты не всегда могут попасть в изолятор, а письма доходят со значительной задержкой.

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