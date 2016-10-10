За месяц на МЦК прокатились 6 млн человек

В пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 10 октября, сообщили что за первый месяц работы Московского центрального кольца его услугами воспользовались не менее шести миллионов человек.

Уточняется, что ежедневно МЦК пользуются около 200 тысяч человек. Как сообщает ТАСС, наиболее популярными среди пассажиров являются станции, интегрированные со станциями Московского метрополитена.

В частности, за первый месяц работы Московского центрального кольца пассажиропоток станции "Лужники" составил 470 тысяч человек, "Балтийской" - 443 тысячи, "Владыкино" - 437 тысяч, "Кутузовской" - 419 тысяч, "Шоссе Энтузиастов" - 383 тысяч, а станции "Измайлово" - 352 тысячи.

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