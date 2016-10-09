На YouTube канал геймера Аташки становится все более популярным, и это неудивительно: геймеру 71 год. «Аташка» - это житель Омска Аман Алашбаев, фанат игры в Contre Strike: Global Offensive.

Два месяца назад житель Омска подсмотрел новое хобби у своих внуков, да и увлекся сам. Пенсионер говорит, что поначалу играть было сложно, но дедушка уже освоил шутер и демонстрирует свои навыки на видео в YouTube. На канал Аташки подписано около 6 тыс. человек, передает портал newsomsk.ru.

Алашбаев признается, что у него значительно улучшились реакция и внимание. И вообще, общее самочувствие у пенсионера стало таким, что про прием лекарств он забыл вообще, - внуки соврать не дадут. Сейчас Аташка готовится к турниру по CS: GO.