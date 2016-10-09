Первый фестиваль енотов прошел в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург в эти выходные впервые принимал фестиваль енотов. 25 зверьков и их хозяева приняли участие в этом необычном мероприятии, который организовал лофт-проект "Этажи", передает ТАСС.

Гости фестиваля узнали много об особенностях и предпочтениях енотов и о том, как в домашних условиях содержать этих пушистых зверьков.

Сообщается, что сегодня енотов заводят как домашних питомце все чаще, поэтому организаторы фестиваля и подчеркивали образовательный характер мероприятия. Владельцы енотов на лекциях рассказывали, как ужиться с таким "соседом". В рамках фестиваля также была представлена выставка фотографий, посвященных жизни с енотами.