Разведка ДНР: В Донбасс прибыли американские снайперы

Разведка Донецкой народной республики доложила о переброске в зону вооруженного конфликта отряда снайперов из США. Об этом заявил 9 октября заместитель главы оперативного командованием ДНР Эдуард Басурин.

Разведчики также сообщили возле линии соприкосновения шесть минометов вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

В полутора километрах от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Майорск, разведкой замечены огневые точки шести минометов калибром 120 миллиметров, а также позиции снайперов, которые прибыли в зону АТО из США.

Басурин отметил, что вся ответственность за обострение конфликта в зоне АТО лежит на украинской стороне.