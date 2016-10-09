Синоптики советуют достать теплые вещи: в понедельник до нуля

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует россиянам приготовить для рабочей недели теплые вещи, так как уже в ночь на понедельник температура в ЦФО воздуха опустится до нуля градусов.

Хотя еще сегодня москвичи проводят выходной день при 8-10 градусах тепла. Но уже завтра на центральную европейскую территорию придут холодные воздушные массы из Арктики. На следующей рабочей неделе прогнозируется усиление ветра и высокая влажность, из-за чего может показаться, что наступил настоящий зимний холод.

Такая погода продержится в столице, как минимум, неделю. Правда, первого снега пока ожидать не приходится. К следующим выходным может немного потеплеть – до 5-6 градусов.

Синоптики обещают россиянам нынешней зимой арктический холод.

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