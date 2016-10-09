«Аэрофлот» готов потратить на мороженое в бизнес-классе свыше 600 млн рублей

|12:16
Россиянка умерла во время чартерного рейса из турецкой Антальи
|11:16
Путин призвал аграриев сделать Россию мировым производителем продовольствия
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Минобороны сообщило о состоянии пострадавших в ДТП военных
|08.10 22:41
Олимпийский саммит предложил изменить антидопинговую систему
|08.10 22:14
Трамп о предвыборной гонке: борьбу не прекращу!
|08.10 21:58
В Подмосковье автомобиль въехал в колонну военнослужащих
|08.10 21:53
Жуков: спортсменов на допинг будут проверять и наказывать одинаково
|08.10 21:38
Бах заявил о необходимости дать России возможность ответить на обвинения WADA
|08.10 20:13
ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе?
|08.10 19:57
За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей
|08.10 17:11
Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)
|08.10 16:19
Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии
|08.10 15:12
Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается
|08.10 14:18
Путин рассказал о страхе Запада перед ним
|08.10 13:37
Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО)
|08.10 13:18
МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными
|08.10 07:33
Захарова рассказала о причинах размещения С-300 в Сирии
|07.10 23:22
Сироткин: Я поддерживаю Федора, на детском уровне спорт должен быть любительским
|07.10 21:48
Госдеп США антироссийские санкции продлевать не хочет, но придется: из-за Украины
|07.10 21:29
Захарова прокомментировала высказывания Джона Керри в отношении России
|07.10 19:29
Зампред "Внешэкономбанка": цена за доллар может упасть до 50 рублей
|07.10 19:06
Треть сезона позади: фавориты и неудачники РФПЛ
|07.10 18:27
Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд
|07.10 18:03
В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату
|07.10 17:22
Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива
|07.10 16:34
Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила
|07.10 14:42
Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве
|07.10 14:30
Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим
|07.10 13:24
В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым
|07.10 12:36
Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ