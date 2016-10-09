В Петербурге пройдет «Ночь пожирателей рекламы»

Рекламные ролики портят жизнь большей части любителей телесмотрения. Причины разные, но убедительные: большинство просто забывают, что смотрели и переключают телевизор на другой канал, другие после начала рекламы пытаются по-быстрому доделать домашние дела и все время опаздывают к продолжению сериала, и, наконец длительность рекламы: она настолько велика и на каждом канале такая разная, а сюжеты при этом одни и те же.

Каким образом в далеком 1980 году французу Жан Мари Бурсико пришла в голову идея создать отдельную программу из рекламных роликов, может быть ему захотелось изменить в корне и содержание, и подачу рекламы.

Зато теперь мы все знаем, что такое «Ночь пожирателей рекламы». В 2016 году ее темой станет планета Земля и экология.

Петербуржцам предстоит всю ночь не спать, а смотреть на большом экране БКЗ «Октябрьский» видео рекламного содержания.

Организатор этого ночного шоу агентство ТВИН МЕДИА решила устроить праздник для «измученных» ценителей этого жанра. Телевидение и СМИ станут основным экспертным жюри в определении лучшего ролика. Кроме просмотра видеоматериалов, предусмотрена фотосессия и выступления джазовых коллективов.

Ценность этого мероприятия заключается в том, что в сжатом, концентрированном виде зрители увидят все плюсы и минусы прогресса нашей цивилизации через призму видеорекламы.

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