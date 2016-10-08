Бизнесмен согласился с предложением Путина подарить жилье нуждающимся

Предприниматель Сергей Шмаков согласился с предложением российского президента и выразил готовность подарить квартиру тому, кто в этом нуждается.

Бизнесмен сообщил, что отказ российского лидера от подарка его крайне удивил. По его словам, он “находится в шоке”, поскольку ожидал чего угодно, но только не этого. Шмаков отметил, что Путин - настоящий “народный президент”, поскольку решает задачи не только на международном уровне, но и заботится о простых гражданах страны.

Теперь предстоит выбрать претендента и вручить ему подарок. Кто это будет и когда пройдет церемония - пока неизвестно.

Напомним, ранее бизнесмен Сергей Шмаков выразил желание подарить президенту России квартиру. Однако Путин от такого подарка отказался, но предложил подарить жилье тому, кто в нем нуждается, например, сиротам или инвалидам.

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