Депутаты уточнили, в каких случаях предлагают наказывать водителей лишением прав

Госдума собирается повысить ответственность автолюбителей на дорогах с помощью ужесточения наказания. Было вынесено предложение добавить в КоАП новую статью о лишении водительских прав за три нарушения ПДД.

Однако уточняется, что водители останутся без прав только в том случае, если нарушение зафиксировали сотрудники автоинспекции. Если же нарушение было зафиксировано камерой, то максимальное наказание, которое грозит водителю - штраф. Тем не менее в соответствии с новым законопроектом штраф от 10 до 30 тысяч грозит лицам, нарушившим правила, находясь за рулем без водительских прав.

Напомним, законопроект, предусматривающий лишение прав водителей, трижды нарушивших ПДД, был принят в первом чтении. Согласно законопроекту, автолюбитель, трижды нарушивший правила вождения, может остаться без водительских прав от года до полутора лет.

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