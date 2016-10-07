Правительство РФ заморозило накопительную часть пенсии на три года

Правительственная комиссия России по бюджету одобрила заморозку накопительной части пенсии на три года. Об этом на российской трехсторонней комиссии сказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

В рамках по трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было принято решение накопительную пенсию заморозить на три года, тарифы взять действующие, новые льготы не давать и старые не продлевать, передает «Росбалт».

Таковы основные параметры бюджета ПФР на 2017 - 2019 годы, которые одобрила бюджетная комиссия правительства РФ 7 октября.

Сообщается, что материнский капитал не будет индексироваться, а индексация пенсий и пособий будет проведена по фактической инфляции за год.