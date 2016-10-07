В Государственную Думу России внесен законопроект о компенсации причиненного вреда и мерах социальной реабилитации граждан, которые пострадали в ходе разгона Верховного совета в октябре 1993 года.

По различным оценкам, в ходе так называемого «Ельцинского переворота» были убиты около 200 и ранены не менее тысячи человек, передает «Росбалт». Данный законопроект внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. Депутат считает, что моральный долг современного поколения - установить право получения компенсации причиненного вреда жертвам гражданского конфликта и их близким и родственникам.

Законопроектом определяется перечень лиц, которые пострадали в ходе гражданского конфликта в Москве с 21 сентября по 5 октября 1993 года, и закрепляет за ними право получения компенсационных выплат в денежном выражении. Размер компенсаций установит суд. Сообщается, что закон предусматривает бесплатную реабилитацию в виде психологической, медицинской и правовой помощи, содействие в трудоустройстве и предоставлении жилья.