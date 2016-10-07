Госдума РФ ужесточила наказание для организаторов незаконных казино

Правительственный законопроект об ужесточении наказания за нелегальную организацию азартных игр Госдума России приняла в первом чтении. Незаконная организация казино будет считаться уголовным преступлением.

Незаконная организация азартных игр переходит из «административного» поля в пределы уголовного законодательства. Организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии теперь, если закон вступит в силу, будет считаться уголовным преступлением и наказываться тоже станет соответственно. Систематическое предоставление (более двух раз) помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр - штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования (для юридических лиц).

В административно плоскости остались нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов и т. д. За подобные нарушения штраф для обычных граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сообщается, что продажа билетов и квитанций, а также выплата или предоставление выигрышей подросткам до 18 лет карается штрафами от 2 тыс. до 40 тыс. рублей.