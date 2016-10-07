СМИ подсчитали, кому в мире на пенсию жить хорошо

В Международном индексе AgeWatch (Индекс активного долголетия), Россия в 2015 году заняла 65-е место из 96 в мировом рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров - РФ находится между Казахстаном и Белоруссией.

Россия со средним размером пенсии в 12,8 тыс. рублей находится в рейтинге между Казахстаном (пенсия 14 тысяч рублей) и Белоруссией (пенсия 10,4 тысяч рублей), пишет газета «Известия».

Издание подсчитало, что в РФ - 42,7 млн пенсионеров – это 40% от всего населения страны. За 16 лет средний размер пенсии в России увеличился в 24,5 раза: в 1999 году пенсия была 522 рубля.

Самые богатые пенсионеры – в Дании, где пенсионное пособие в пересчете на рубли составляет 120 тыс. рублей, вдобавок, люди преклонного возраста имеют там много других привилегий. Второе место «пенсионного рейтинга» по праву занимает Финляндия, где пенсионеру платят 110 тыс. рублей, и на третьем месте – Израиль с пенсией 98 тыс. рублей.