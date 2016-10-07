Банкиров начали записывать в первый в России детский сад для взрослых

В Новосибирске открылся детский сад для взрослых. Автором идеи стал местный программист Евгений Пятковский. Проект создан для того, чтобы люди могли расслабиться после напряженной работы. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Анастасия Сафонова.

«В первый в России детский сад для взрослых в Новосибирске уже стали записываться желающие. Энтузиасты нашлись среди банкиров», — сообщила журналист.

Корреспондент рассказала, что в саду посетителям предлагают завтраки, обеды и полдники, как в обычных заведениях для детей. Также в этом саду есть занятия — рисование, лепка, пение и игры. Вести занятия будут действующие воспитатели детсадов. Один день в таком садике стоит три тысячи рублей на человека. Всего в группе 10 участников. Все группы набираются по схожим интересам и возрастам.

«Автором необычного проекта стал новосибирский программист Евгений Пятковский. Именно он ранее создал приложение «Антиколлектор» для ловли недобросовестных вышибал», — добавила Сафонова.