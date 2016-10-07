Минобороны РФ: полеты росийских СУ-27 проходили в нейтральной зоне

Министерство обороны России прокомментировало сделанное 6 октября заявление финской стороны о факте нарушения ее воздушной границы российским истребителем СУ-27. "АН-онлайн" сообщали об этом инциденте.

Минобороны России заявило, что все полеты российских истребителей Су-27 6 и 7 октября проходили над нейтральными водами Финского залива и от маршрутов не отклонялись, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по информации финской стороны российский истребитель Су-27 находился на территории Финляндии около минуты, нарушив воздушную границу. В Министерство обороны Финляндии поступили сведения о том, что возможное нарушение воздушного пространства Финляндии российским истребителем Су-27 было зафиксировано над Финским заливом, южнее города Порвоо, около 16.43 (по местному времени).

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