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РМК показала свой штаб и будущий микрорайон в Екатеринбурге

7 октября 2016, 15:08 [ «АН-Челябинск» ]

РМК показала свой штаб и будущий микрорайон в Екатеринбурге

В минувшую среду, 5 октября, Русская медная компания собрала самые восхищенные отзывы о своих проектах на выставке в Екатеринбурге. На суд посетителей были представлены сразу три объекта, которые снискали самых больших похвал - это штаб-квартира РМК, будущий микрорайон «Екатерининский парк» и спорткомплекс.

Отметим, что на международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, РМК представляла группа компаний PREMIER. Особый интерес вызвала штаб-квартира, которая будет построена на берегу реки Исеть, а также новый жилой микрорайон, что появится в самом центре Екатеринбурга уже в 2019 году.

Отметим, что штаб будет представлен уникальным для России строением по проекту  архитектора из Англии Нормана Фостера. Кроме того, особое внимание привлек жилой комплекс, в котором предусмотрены детские сады, школы, зоны отдыха, а также церковь, рынок и спорткомплекс. Всего запланирована сдача порядка 300 тысяч квадратных метров жилья.

Интересно, что на презентации объектов РМК, которая заняла около двух часов, не было даже стоячих мест. В итоге все объекты получили прекрасные отклики от первых лиц Урала.

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