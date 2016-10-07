Нобелевскую премию за мир получил президент Колумбии

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос удостоен Нобелевской премии мира за 2016 год. Премия вручена за усилия, направленные на завершение продолжавшейся в стране гражданской войны, она длилась более 50 лет.

В сообщении Норвежского нобелевского комитета для прессы говорится, что Премия за мир – своеобразная дань уважения колумбийскому народу, который, несмотря на трудности, не отказался от надежды на справедливый мир.

Президент Колумбии изначально был одним из главных претендентов на получение премии. В нобелевские лауреаты прочили и лидера колумбийских повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко, а также Папу Римского Франциска.