Приволжская жд перевезла около 194 млн пассажиров

В рамках празднования Дня компании «Российские железные дороги» на Приволжской магистрали состоялся «круглый стол», где были подведены итоги работы пассажирского комплекса за 9 месяцев 2016 года и обсуждены перспективы развития пассажирских перевозок на Приволжской железной дороге.

В мероприятии приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Владимир Лещишин, руководство пассажирского комплекса, представители органов исполнительной власти Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей.

- Мы прикладываем серьезные усилия для качественного изменения уровня сервиса в такой важной для населения сфере как пассажирские перевозки. В компании разработан и внедряется план мероприятий, призванный придать новый импульс совершенствованию и качеству предоставляемых нашим пассажирам услуг, - отметил в своем выступлении начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

При обсуждении итогов работы за 9 месяцев текущего года основное внимание было уделено летней пассажирской кампании, работе Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», пригородных пассажирских компаний в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах, а также качеству услуг, предоставляемых в сфере пассажирских перевозок.

По словам начальника Приволжской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергея Денисенко, за 13 лет существования ОАО «РЖД» услугами железнодорожного транспорта на Приволжской железной дороге воспользовались около 194 млн пассажиров. В том числе в дальнем следовании - 50 млн пассажиров, в пригородном сообщении - 144 млн пассажиров. За 9 месяцев текущего года в границах Приволжской магистрали отправлено более 7 млн человек, пассажирооборот составил свыше 3 млн пасс-км, что на 7,6% больше, чем за 9 месяцев 2015 года, в то время как, в целом, рост пассажирооборота по всей сети Российских железных дорог за аналогичный период составил 4,4%.

В ходе заседания участники «круглого стола» отметили работу, проводимую железнодорожниками по обновлению подвижного состава. Так, в текущем году введены в эксплуатацию четыре новых электропоезда серии ЭД9Э, а также четыре рельсовых автобуса серии РА-2, которые курсируют в Саратовском и Волгоградском регионах.