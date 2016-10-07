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На вокзале Волгоград-1 пройдет выставка жд техники

7 октября 2016, 14:43 [ «АН-Волгоград» ]

На вокзале Волгоград-1 пройдет выставка жд техники

9 октября на вокзале Волгоград-1 состоится выставка железнодорожной техники.

Выставка железнодорожной техники на вокзале Волгоград-1 будет организована работниками Приволжской магистрали 9 октября 2016 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню компании «Российские железные дороги».

В экспозиции будет представлен подвижной состав предприятий железнодорожной отрасли Волгоградского региона Приволжской магистрали. Например, пассажирский и грузовой локомотивы, рельсовый автобус (РА-2), пассажирский купейный вагон с возможностью проезда людей с ограниченными возможностями, специальная техника, экологический вагон-лаборатория. Об их технических характеристиках расскажут квалифицированные специалисты – железнодорожники.

Все желающие смогут побывать в кабине машиниста локомотива или современного электропоезда.

Выставка будет открыта для посетителей 9 октября 2016 года с 09:00 до 17:00.

Посещение для всех категорий граждан – бесплатное.

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