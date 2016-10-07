В театральную лабораторию иллюзий «Метро» начинается набор актеров
7 октября 2016, 14:26 [ «АН-Челябинск» ]
Если вы не можете представить свою жизнь без атмосферы театра, попробуйте себя в качестве актера, режиссера или драматурга. Стоит лишь заполнить анкету и придти на кастинг, который организует молодая, но очень перспективная театральная лаборатория «Метро».
При этом совершенно неважно, сколько вам лет, какого вы пола, имеете ли гуманитарное образование и кем вы работаете. Представьте на кастинге отрывок из стихотворения или прозы, либо продемонстрируйте свои умения в оригинальном жанре. Вас обязательно оценит компетентное жюри, собранное из лучших театров Челябинска.
Отправьте анкету на адрес электронной почты: metro.31lyceum@gmail.com, с пометкой «Анкета на кастинг». Сам кастинг состоится 19 октября по адресу Володарского, 18. Все вопросы вы сможете задать по телефону: 8 922 750 11 10.
Анкета
ФИО
Тел.
Email
Возраст
Образование
Профессиональная деятельность.
Семейное положение (дети)
Опыт в творчестве
Хобби, увлечения.
Любимый литературный автор.
Любимый актер, режиссер.
Любимое кино.
Любимый театр, спектакль.
Зачем вам это нужно?
Сколько часов в неделю вы готовы отдать студии?