В театральную лабораторию иллюзий «Метро» начинается набор актеров

Если вы не можете представить свою жизнь без атмосферы театра, попробуйте себя в качестве актера, режиссера или драматурга. Стоит лишь заполнить анкету и придти на кастинг, который организует молодая, но очень перспективная театральная лаборатория «Метро».

При этом совершенно неважно, сколько вам лет, какого вы пола, имеете ли гуманитарное образование и кем вы работаете. Представьте на кастинге отрывок из стихотворения или прозы, либо продемонстрируйте свои умения в оригинальном жанре. Вас обязательно оценит компетентное жюри, собранное из лучших театров Челябинска.









Отправьте анкету на адрес электронной почты: metro.31lyceum@gmail.com, с пометкой «Анкета на кастинг». Сам кастинг состоится 19 октября по адресу Володарского, 18. Все вопросы вы сможете задать по телефону: 8 922 750 11 10.

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