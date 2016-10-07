Пенсионеры Южного Урала получат дополнительно по 5 тысяч рублей

Сегодня, 7 октября, на заседании Государственной Думы в первом чтении был рассмотрен законопроект, согласно которому пенсионеры России получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Как рассказал депутат госдумы из Челябинской области Владимир Бурматов, это направление стало приоритетным среди остальных 36 законопроектов, которые предложены к рассмотрению в эту сессию. Единовременную выплату должны получить порядка 43 пенсионеров по всей России. Выплата назначена на январь следующего года. Отметим, что в следующем году по поручению президента будут изысканы средства на индексацию пенсии.