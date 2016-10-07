Почему немцы возвращаются в Крым

С момента исторического воссоединения России и Крыма на Родину стали возвращаться русские немцы. За два года в немецкую культурную автономию республики поступило полторы тысячи заявлений от жителей Германии, желающих вернуться в Крым. Вот только ни один из «возвращенцев» так и не получил разрешение на временное проживание в России. Несмотря на это, ежемесячно в Крым на ПМЖ перебираются 2-3 немецкие семьи. Что заставляет потомков депортированного народа бросать сытую жизнь в Германии и ехать в малоразвитый Крым? Может генетическая память, а может вполне материальная выгода?

Сегодня Крым не может предоставить русским немцам, возвращающимся на Родину, никакой поддержки, говорит председатель немецкой культурной автономии РК Юрий Гемпель. Но число желающих вернуться в объятия Тавриды растет ежедневно. О массовом возвращении говорить пока рано, но показатели стабильны. Две-три семьи ежемесячно переезжают в Крым из ФРГ. Покупают здесь недвижимость и стараются как можно быстрее получить работу.

При этом почти все осознают, что рассчитывать на поддержку со стороны государства в обозримом будущем не приходится. С разрешениями на временное проживание в России тоже непросто. Однако люди готовы обустраиваться в Крыму за свои деньги. Вся помощь, которая требуется от крымского правительства – выделение земли для создания поселка компактного проживания.

«Можно было бы выделить землю. Но законодательство предлагает два варианта: покупка и аренда. Инициатива нашего общества состоит в том, что мы просим выделить нам участок в районе села Кольчугино Симферопольского района. Раньше село называлось Кроненталь (Королевская долина). Это старая немецкая колония, основанная в 1810 году», – объясняет Гемпель.

По этому поводу, глава немецкой автономии даже встречался с премьером Крыма. Ответ Сергея Аксенова был такой: проблему понимаем, но рассматривать вопрос будем не раньше, чем будут окончательно определены границы населенных пунктов республики.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов говорит, что деньги на помощь возвращающимся народам должны появиться в ближайшее время.

«В 2014 году в Сочи, я, будучи председателем Рескомнаца, на встрече с Владимиром Путиным задал ему вопрос, как будет решаться проблема с поддержкой народов, возвращающихся в Крым. Президент тогда отметил, что будет принята Федеральная целевая программа, отвечающая этим запросам. Но он уточнил, что сначала необходимо обустроить сам Крым и просил нас воздержаться от создания таких поселков, где не будет никаких условий для проживания», – рассказал Смирнов.

По его словам, сегодня эта федеральная целевая программа уже реализуется. А созданию немецкого поселка Госкомнац окажет всю необходимую поддержку.

Но вот с чем Госкомнац помочь точно не сможет, так это с выдачей разрешений на временное проживание в России. По словам Юрия Гемпеля, на 1 августа этого года за разрешением на временное проживание обратилось 8530 человек. Из них 4,5 тысячи его получили.

«Квота маленькая. В год на РВП могут рассчитывать около полутора тысячи человек. Но возвращенцы часто не имеют в Крыму родственников, поэтому получают отказ», – поясняет председатель немецкой автономии.

Процесс возвращения русских немцев в Крым сегодня мало кого волнует. Из представителей власти, конечно. Но вот почему люди, живущие в одной из ведущих стран Евросоюза, рвутся в Крыму? За ответом «АН-Крым» обратились к одной из семей, перебравшейся из Германии на полуостров.

«Сегодня в Германии разрушаются традиционные семейные ценности», – говорит Ирина Вайсбекер. Мать троих детей вместе с мужем прожила в Германии 5 лет. Супруг Андриас прожил там 20 лет.

«Там практикуют раннее сексуальное образование в школе. По телевидению идет агитация гомосексуализма», – продолжает женщина.

Вторая проблема, по словам Ирины – безопасность. Германию, как и многие другие страны ЕС, захлестнула волна беженцев и участившиеся преступления. Грабежи и изнасилования теперь в Европе встречаются чаще обычного. Все это, утверждает Вайсбекер, уже привело к тому, что мало кто в Германии чувствует себя защищенным.

Ради того, чтобы перевести семью в Крым, Андриас Вайсбекер оставил работу на престижном заводе концерна «BMW». Здесь он работает оператором погрузчика на складе. В его семье шесть человек. Они проживают в Старом городе Симферополя. Делят между собой квартиру в 30 квадратных метров и даже не рассчитывают на помощь государства в рамках программы поддержки многодетных семей.

Таких как Вайсбекеры не много. Но они уж есть. Так неужели беженцы и гомосексуалисты так сильно пугают немцев, что те готовы бросить все и переехать в Крым? Здесь тоже не особо безопасно. Тем более в районе Старый город, где живет многодетная семья Андриаса. Пропаганды гомосексуализма нет, зато встречается бытовая гомофобия.

Вопрос расселения для немцев не решен. Но не решен он и для крымских татар, которых тоже депортировали из Крыма вместе с греками, армянами и представителями других национальностей. Однако в Крыму принят закон о мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий. Согласно документу, такие граждане могут рассчитывать на получение льгот при оплате коммуналки, ежемесячную выплату 500 рублей и бесплатный проезд. Имеют они право и на одноразовую денежную выплату на завершение строительства жилья. На эти цели, буквально на днях, девять муниципальных образований Крыма получили 58 миллионов рублей. Всего на обеспечение жильем депортированных выделено 234,7 миллиона.

Немцы, как и другие депортированные, получили право на помощь в строительстве или покупке жилья. Главное в этом вопросе – доказать это право. Как признаются крымские татары, на получение только одной справки о реабилитации может уйти не один год. Но немцы не татары. Их дотошность и правильность способна победить любую крымскую бюрократию. Тем более, когда вопрос касается земли. В свою очередь, немцы, как правило, хорошо образованы и традиционно мастеровиты. Такие добропорядочные и законопослушные руки любой стране пригодятся

Кстати, закон о реабилитированных распространяется только на тех граждан, которые постоянно проживают в Крыму. Так может это «постоянное проживание» немцев в Крыму уже началось?

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