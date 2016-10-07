Почему немцы возвращаются в Крым

СРОЧНО
|12:36  Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ |12:30  В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО) |11:22  В МАДИ выдавались фиктивные дипломы |11:00  «Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов |10:31  Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области |10:01  Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта |08:38  Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний |08:16  СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар |06.10 23:06  Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы |06.10 22:52  Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг |06.10 22:18  США: санкции против России не достигли результата |06.10 21:40  Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить |06.10 21:09  Американский генерал пообещал уничтожить Россию |06.10 20:59  Легенде исполнилось 70 |06.10 20:30  Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий |06.10 17:17  Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть" |06.10 16:29  Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация |06.10 15:37  Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала» |06.10 15:36  В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров |06.10 15:24  Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться |06.10 15:06  Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку |06.10 14:26  Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании |06.10 14:03  Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии |06.10 13:19  В парламенте Украины отказались поддерживать визовый режим с РФ |06.10 12:37  СМИ: пассажиром, “заминировавшим” самолет, был рэпер Серега |06.10 12:15  Пойманный на границе американец признался в том, что его влекло в Сибирь |06.10 12:09  Российские журналисты на пресс-чемпионате мира по велоспорту: две "бронзы" |06.10 11:54  Грасу переизбрали на должность президента Международной федерации волейбола |06.10 11:48  В Новокузнецке школьница умерла на тренировке по баскетболу |06.10 11:30  Опоздавший на рейс пассажир заявил о минировании самолета
Крым

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости Relap

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Почему немцы возвращаются в Крым

7 октября 2016, 12:18 [«АН-Крым», Егор Петрунин ]

Почему немцы возвращаются в Крым
фото: globallookpress.com

С момента исторического воссоединения России и Крыма на Родину стали возвращаться русские немцы. За два года в немецкую культурную автономию республики поступило полторы тысячи заявлений от жителей Германии, желающих вернуться в Крым. Вот только ни один из «возвращенцев» так и не получил разрешение на временное проживание в России. Несмотря на это, ежемесячно в Крым на ПМЖ перебираются 2-3 немецкие семьи. Что заставляет потомков депортированного народа бросать сытую жизнь в Германии и ехать в малоразвитый Крым? Может генетическая память, а может вполне материальная выгода?

Сегодня Крым не может предоставить русским немцам, возвращающимся на Родину, никакой поддержки, говорит председатель немецкой культурной автономии РК Юрий Гемпель. Но число желающих вернуться в объятия Тавриды растет ежедневно. О массовом возвращении говорить пока рано, но показатели стабильны. Две-три семьи ежемесячно переезжают в Крым из ФРГ. Покупают здесь недвижимость и стараются как можно быстрее получить работу.

При этом почти все осознают, что рассчитывать на поддержку со стороны государства в обозримом будущем не приходится. С разрешениями на временное проживание в России тоже непросто. Однако люди готовы обустраиваться в Крыму за свои деньги. Вся помощь, которая требуется от крымского правительства – выделение земли для создания поселка компактного проживания.

«Можно было бы выделить землю. Но законодательство предлагает два варианта: покупка и аренда. Инициатива нашего общества состоит в том, что мы просим выделить нам участок в районе села Кольчугино Симферопольского района. Раньше село называлось Кроненталь (Королевская долина). Это старая немецкая колония, основанная в 1810 году», – объясняет Гемпель.

По этому поводу, глава немецкой автономии даже встречался с премьером Крыма. Ответ Сергея Аксенова был такой: проблему понимаем, но рассматривать вопрос будем не раньше, чем будут окончательно определены границы населенных пунктов республики.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов говорит, что деньги на помощь возвращающимся народам должны появиться в ближайшее время.

«В 2014 году в Сочи, я, будучи председателем Рескомнаца, на встрече с Владимиром Путиным задал ему вопрос, как будет решаться проблема с поддержкой народов, возвращающихся в Крым. Президент тогда отметил, что будет принята Федеральная целевая программа, отвечающая этим запросам. Но он уточнил, что сначала необходимо обустроить сам Крым и просил нас воздержаться от создания таких поселков, где не будет никаких условий для проживания», – рассказал Смирнов.

По его словам, сегодня эта федеральная целевая программа уже реализуется. А созданию немецкого поселка Госкомнац окажет всю необходимую поддержку.

Но вот с чем Госкомнац помочь точно не сможет, так это с выдачей разрешений на временное проживание в России. По словам Юрия Гемпеля, на 1 августа этого года за разрешением на временное проживание обратилось 8530 человек. Из них 4,5 тысячи его получили.

«Квота маленькая. В год на РВП могут рассчитывать около полутора тысячи человек. Но возвращенцы часто не имеют в Крыму родственников, поэтому получают отказ», – поясняет председатель немецкой автономии.

Процесс возвращения русских немцев в Крым сегодня мало кого волнует. Из представителей власти, конечно. Но вот почему люди, живущие в одной из ведущих стран Евросоюза, рвутся в Крыму? За ответом «АН-Крым» обратились к одной из семей, перебравшейся из Германии на полуостров.

«Сегодня в Германии разрушаются традиционные семейные ценности», – говорит Ирина Вайсбекер. Мать троих детей вместе с мужем прожила в Германии 5 лет. Супруг Андриас прожил там 20 лет.

«Там практикуют раннее сексуальное образование в школе. По телевидению идет агитация гомосексуализма», – продолжает женщина.

Вторая проблема, по словам Ирины – безопасность. Германию, как и многие другие страны ЕС, захлестнула волна беженцев и участившиеся преступления. Грабежи и изнасилования теперь в Европе встречаются чаще обычного. Все это, утверждает Вайсбекер, уже привело к тому, что мало кто в Германии чувствует себя защищенным.

Ради того, чтобы перевести семью в Крым, Андриас Вайсбекер оставил работу на престижном заводе концерна «BMW». Здесь он работает оператором погрузчика на складе. В его семье шесть человек. Они проживают в Старом городе Симферополя. Делят между собой квартиру в 30 квадратных метров и даже не рассчитывают на помощь государства в рамках программы поддержки многодетных семей.

Таких как Вайсбекеры не много. Но они  уж есть. Так неужели беженцы и гомосексуалисты так сильно пугают немцев, что те готовы бросить все и переехать в Крым? Здесь тоже не особо безопасно. Тем более в районе Старый город, где живет многодетная семья Андриаса. Пропаганды гомосексуализма нет, зато встречается бытовая гомофобия.

Вопрос расселения для немцев не решен. Но не решен он и для крымских татар, которых тоже депортировали из Крыма вместе с греками, армянами и представителями других национальностей. Однако в Крыму принят закон о мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий. Согласно документу, такие граждане могут рассчитывать на получение льгот при оплате коммуналки, ежемесячную выплату 500 рублей и бесплатный проезд. Имеют они право и на одноразовую денежную выплату на завершение строительства жилья. На эти цели, буквально на днях, девять муниципальных образований Крыма получили 58 миллионов рублей. Всего на обеспечение жильем депортированных выделено 234,7 миллиона.

Немцы, как и другие депортированные, получили право на помощь в строительстве или покупке жилья. Главное в этом вопросе – доказать это право. Как признаются крымские татары, на получение только одной справки о реабилитации может уйти не один год. Но немцы не татары. Их дотошность и правильность способна победить любую крымскую бюрократию. Тем более, когда вопрос касается земли. В свою очередь, немцы, как правило, хорошо образованы и традиционно мастеровиты. Такие добропорядочные и законопослушные  руки любой стране пригодятся

Кстати, закон о реабилитированных распространяется только на тех граждан, которые постоянно проживают в Крыму. Так может это «постоянное проживание» немцев в Крыму уже началось?

Читайте также:

Другие новости Крыма

См. все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ

Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ

В Ингушетии была проведена операция по нейтрализации участников незаконных группировок. В ходе предпринятых сотрудниками силовых структур мероприятий было убито шестеро боевиков, в том числе эмиссар ИГ.

//В мире

Обломок пропавшего малайзийского авиалайнера был найден на одном из островов в Индийском океане

Обломок пропавшего малайзийского авиалайнера был найден на одном из островов в Индийском океане

Согласно заявлению министра транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая, можно с уверенностью утверждать, что найденный обломок принадлежит лайнеру, который летел рейсом MH370 в столицу Китая из Куала-Лампура.

//Политика

В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО)

В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО)

Неизвестные поздравили президента Российской Федерации с днем рождения, установив его портрет с надписью "Миротворец" в центре Нью-Йорка. Однако не всем американцам это, похоже, понравилось.

//Общество

Депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз

Депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз

Как объяснила автор идеи, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, число роз соответствует количеству депутатов. Инициатива парламентария возражений не вызвала и была встречена аплодисментами.

//Происшествия

В МАДИ выдавались фиктивные дипломы

В МАДИ выдавались фиктивные дипломы

Не успела улечься шумиха, связанная с аферой на пять миллионов рублей, которую пытались провернуть несколько сотрудников МАДИ, как грянул новый скандал. Выяснилось, что вузом выдавались “липовые” дипломы.

//Общество

В Новосибирске открылся детский садик для взрослых

В Новосибирске открылся детский садик для взрослых

У тех, кто хочет вернуться в детство, теперь появилась такая возможность. В Новосибирске появился детский сад, ориентированный на взрослых. На данный момент это первое учреждение такого рода в России.

//Происшествия

Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний

Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний

Антицеллюлитные процедуры закончились плачевно для двух жительниц Москвы. Девушек подвел рецепт, найденный в интернете. В итоге вместо ровной кожи москвички получили ожоги и были госпитализированы.

//Происшествия

Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта

Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта

В Омске при ремонте водопроводных сетей был обнаружен древний скелет крупного животного. Специалисты подтвердили, что найденные кости являются останками мамонта. Ценную находку охраняет полиция.

//Общество

В Петербурге кутюрный бум

В Петербурге кутюрный бум

С завидным упорством организаторы фэшн-индустрии проводят выставки в нашем городе. Вот и сейчас с 6 по 9 октября проходит Неделя Моды, где уже на лето 2017 года подготовлено больше 20 новых коллекций.

//Общество

Почему немцы возвращаются в Крым

Почему немцы возвращаются в Крым

С момента исторического воссоединения России и Крыма на Родину стали возвращаться русские немцы. За два года в немецкую культурную автономию республики поступило полторы тысячи заявлений от жителей Германии.

//В мире

СМИ узнали о готовящейся отставке Саакашвили

СМИ узнали о готовящейся отставке Саакашвили

Украинский лидер Петр Порошенко готовит указ об отставке губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщили грузинские СМИ, ссылаясь на заявление бывшего грузинского депутата Ираклия Гогава.

//Новости ADWILE

//Общество

Путин уволил Маркина из Следственного комитета

Путин уволил Маркина из Следственного комитета

Анонсированная несколько недель назад отставка официального представителя Следственного комитета России состоялась. Сегодня опубликован указ президента РФ, освобождающий Маркина от занимаемой должности.

//Спорт

«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов

«Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов

В матче Континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» был установлен рекорд КХЛ по количеству послематчевых буллитов - на двоих команды произвели 36 бросков.

//Общество

Сирийские студенты поздравили Путина с днем рождения плакатом в центре Москвы

Сирийские студенты поздравили Путина с днем рождения плакатом в центре Москвы

В российской столице появился баннер, аналогичный вывешенному накануне в Нью-Йорке. Огромный плакат с портретом Путина на фоне сирийского флага установили студенты из САР, приехавшие в Россию на обучение.

//В мире

Судьба российских ВКС в Сирии решится 12 октября

Судьба российских ВКС в Сирии решится 12 октября

Соглашение с Сирией о бессрочном размещении на территории страны Военно-космических сил РФ Совет Федерации рассмотрит 12 октября. Ранее документ одобрили профильные комитеты Государственной Думы.

//Происшествия

Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области

Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области

Пожар в частном доме стал причиной гибели четырех человек. Тела двух мужчин и двух женщин были найдены в сгоревшем минувшей ночью доме. Двое из них в данный момент опознаны, в том числе и хозяин дома.

//В мире

Трамп вырвался в лидеры предвыборной гонки

Трамп вырвался в лидеры предвыборной гонки

За месяц до президентских выборов республиканец Дональд Трамп опередил свою конкурентку Хиллари Клинтон по популярности у избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Rasmussen Reports.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Пентагон ответит на размещение С-300 в Сирии

Пентагон ответит на размещение С-300 в Сирии

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, Минобороны США примет меры, которые должны обезопасить американских летчиков, выполняющих полеты в Сирии. В чем заключаются эти меры, Кук не уточнил.

//В мире

Тучный пассажир пожаловался на авиакомпанию, заставившую его взвеситься

Тучный пассажир пожаловался на авиакомпанию, заставившую его взвеситься

Американский бизнесмен подал жалобу на авиакомпанию Hawaiian Airlines. Тучный гражданин был возмущен тем, что сотрудники аэропорта подвергли его процедуре взвешивания перед посадкой в самолет.

//В мире

Власти США арестовали россиян без уведомления консульства РФ

Власти США арестовали россиян без уведомления консульства РФ

Двоих российских подданных арестовали в Денвере, еще одного – в Нью-Йорке. По версии американских правоохранительных органов, они занимались закупками передовых военных технологий для покупателей из РФ.

//Происшествия

СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар

СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар

ФСБ осуществляла прослушку заподозренных в коррупции сотрудников СК с помощью жучка, который был установлен в самовар. Впоследствии полученные таким образом записи стали основой для уголовного дела.

//В мире

Германия может ввести новые санкции против России из-за Сирии

Германия может ввести новые санкции против России из-за Сирии

Представитель Бундестага Норберт Реттген заявил, что в сирийском городе Алеппо в настоящее время совершаются военные преступления. Ответственность за них, по словам немецкого парламентария, несет Россия.

//В мире

Новое ЧП случилось на японской “Фукусиме”

Новое ЧП случилось на японской “Фукусиме”

На японской АЭС “Фукусима-1”, пострадавшей в результате стихийного бедствия пять лет назад, новое чрезвычайное происшествие. Сотрудники АЭС обнаружили утечку воды с высоким содержанием радиоактивных веществ.

//Новости партнеров

//В мире

Накануне дня рождения Путина в Нью-Йорке вывесили транспарант с его изображением (ВИДЕО)

Накануне дня рождения Путина в Нью-Йорке вывесили транспарант с его изображением (ВИДЕО)

Необычную акцию устроили жители Нью-Йорка накануне дня рождения российского лидера. На мосту, который соединяет районы Манхэттен и Бруклин, появился огромный транспарант с его портретом на фоне двух флагов.

//Происшествия

Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы

Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы

Согласно сообщению финской стороны, российский истребитель Су-27 находился на территории Финляндии около минуты. Погранохрана страны расследует инцидент, Министерство обороны страны тоже информировано.

//Спорт

Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг

Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг

Хакеры группы Fancy Bears опубликовали очередную порцию разоблачений, на этот раз они вскрыли письма директора USADA Мэттью Федорука и выяснили, что более 200 атлетов из США употребляли допинг официально.

//Криминал

В Америке арестованы двое россиян по подозрению в краже секретных технологий для России

В Америке арестованы двое россиян по подозрению в краже секретных технологий для России

За попытку незаконной переправки в Россию технологий, которые запрещены к вывозу из страны, в США задержаны три человека, - двое из них – россияне Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, сообщает Минюст США.

//Общество

Вылетевший в окно депутат Европарламента стал счастливее

Вылетевший в окно депутат Европарламента стал счастливее

Стивен Вульф – депутат Европарламента - ылетел в окно во время выяснения отношений с коллегой. После падения мужчина вернулся в зал заседаний, однако почувствовал себя нехорошо и покинул помещение.

//Экономика

США: санкции против России не достигли результата

США: санкции против России не достигли результата

Антироссийские санкции США, введенные из-за событий на Украине, не принесли желаемого результата. Об этом сообщил журналистам на брифинге 6 октября, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

//Общество

Двое немцев нашли в Польше клад по дедушкиной карте

Двое немцев нашли в Польше клад по дедушкиной карте

Двое молодых жителей Германии решили воспользоваться картой своего дедушки и отправились на поиск клада в Польшу. Поиски увенчались успехом: молодые люди обнаружили схрон с драгоценностями XIX века.

//Политика

Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить

Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить

Президент США Барак Обама уже не считает, что Штаты добьются своих целей в Сирии военными методами. Об этом заявил журналистам 6 октября на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

//В мире

США провели успешные испытания ядерных бомб

США провели успешные испытания ядерных бомб

Два успешных испытания модификаций атомных бомб серии B61 провели 6 октября национальное управление ядерной безопасности (NSSA) при Министерстве энергетики Соединенных Штатов совместно с американскими ВВС.

//Политика

Американский генерал пообещал уничтожить Россию

Американский генерал пообещал уничтожить Россию

Начштаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли заявил, что его страна уничтожит любого врага, который попытается навредить Америке или ее союзникам. Слова эти прозвучали в адрес России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры