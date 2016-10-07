Путин уволил Маркина из Следственного комитета

Анонсированная несколько недель назад отставка официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина состоялась. Сегодня опубликован указ президента РФ Владимира Путина, освобождающий Маркина от занимаемой должности.

Первые сообщения о грядущем уходе Маркина из СКР появились в середине сентября. Изначально предполагалось, что он будет уволен из-за достижения пенсионного возраста, однако впоследствии Маркин это опроверг. По словам спикера СКР, он хотел бы попробовать себя на новом месте работы – в Следственном комитете он трудился с 2007 года, когда было образовано ведомство.

О том, где продолжится карьера Маркина, он обещал объявить после своей официальной отставки.