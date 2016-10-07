Депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз

Российская Госдума отправит президенту Владимиру Путину корзину с 450 розами. Поздравить таким способом главу государства с 64-летием предложила коллегам-парламентариям первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Как объяснила Терешкова на сегодняшнем пленарном заседании Думы, число роз соответствует количеству депутатов в нижней палате. Инициатива парламентария возражений не вызвала и была встречена аплодисментами.

Ранее «АН-онлайн» писали о необычной акции, которая прошла в честь дня рождения российского лидера в Нью-Йорке. Накануне на одном из городских мостов был вывешен баннер с портретом Путина и надписью «Миротворец».

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