В Петербурге кутюрный бум
7 октября 2016, 08:48 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Причем, все поставлено на научно-модную основу: деловые и образовательные программы, различные конференции и мастер-классы.
Не успеет закончиться эта неделя, как уже готовится выставка «Ваш стиль» с ультрасовременными коллекциями и участием 150 дизайнеров России и Европы. Такое впечатление, что Петербург кроме культурно-образовательной столицы становится и центром «тусовки» европейских кутюрье.
Ведь никто не против красивой и стильной одежды, но по доходам населения. А они, по последним расчетам наших экономистов, составляют 45-47 тыс. рублей на одного работающего.
Возникает закономерный вопрос: для какой категории проживающих в Петербурге проводятся эти выставки, конференции и показы? Для небольшого привилегированного круга.
В городе наблюдается не только снижение спроса на изделия модных трендов, но и на основные продукты питания.
Для объективности надо отметить, что следовать моде — большой шик и удовольствие, ради которого в жертву приносится другое, может быть, важное.
И все-таки приятно видеть петербуржцев современно и элегантно одетых.
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