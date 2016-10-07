В Петербурге кутюрный бум

С завидным упорством организаторы фэшн-индустрии проводят выставки в нашем городе.

Вот и сейчас с 6 по 9 октября проходит, где уже на лето 2017 года подготовлено больше 20 новых коллекций, одна дороже другой.

Причем, все поставлено на научно-модную основу: деловые и образовательные программы, различные конференции и мастер-классы.

Не успеет закончиться эта неделя, как уже готовится выставка «Ваш стиль» с ультрасовременными коллекциями и участием 150 дизайнеров России и Европы. Такое впечатление, что Петербург кроме культурно-образовательной столицы становится и центром «тусовки» европейских кутюрье.

Ведь никто не против красивой и стильной одежды, но по доходам населения. А они, по последним расчетам наших экономистов, составляют 45-47 тыс. рублей на одного работающего.

Возникает закономерный вопрос: для какой категории проживающих в Петербурге проводятся эти выставки, конференции и показы? Для небольшого привилегированного круга.

В городе наблюдается не только снижение спроса на изделия модных трендов, но и на основные продукты питания.

Для объективности надо отметить, что следовать моде — большой шик и удовольствие, ради которого в жертву приносится другое, может быть, важное.

И все-таки приятно видеть петербуржцев современно и элегантно одетых.

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