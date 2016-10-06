Вылетевший в окно депутат Европарламента стал счастливее
6 октября 2016, 22:19 [ «АН-онлайн» ]
Стивен Вульф – депутат Европарламента - вылетел в окно во время выяснения отношений с коллегой. После падения мужчина вернулся в зал заседаний, однако почувствовал себя нехорошо и покинул помещение. Позднее его нашли в бессознательном состоянии на мосту.
Причиной ЧП послужили политическая «ветреность» Стивена. Он высказал желание перейти в ряды противников, потом озвучил намеренье возглавить собственную партию. Его коллега и однопартиец Майк Хукем в процессе выяснения отношений выбросил Вульфа в окно.
Сейчас депутат чувствует себя хорошо. Он прошел медицинское освидетельствование, и врачи подтверждают, что со Стивеном все в порядке. «В настоящий момент я чувствую себя ярче, счастливее и улыбаюсь, как всегда», — сказал Вульф.
Майку Хукему грозит срок за нападение.
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