Вылетевший в окно депутат Европарламента стал счастливее

Стивен Вульф – депутат Европарламента - вылетел в окно во время выяснения отношений с коллегой. После падения мужчина вернулся в зал заседаний, однако почувствовал себя нехорошо и покинул помещение. Позднее его нашли в бессознательном состоянии на мосту.

Причиной ЧП послужили политическая «ветреность» Стивена. Он высказал желание перейти в ряды противников, потом озвучил намеренье возглавить собственную партию. Его коллега и однопартиец Майк Хукем в процессе выяснения отношений выбросил Вульфа в окно.

Сейчас депутат чувствует себя хорошо. Он прошел медицинское освидетельствование, и врачи подтверждают, что со Стивеном все в порядке. «В настоящий момент я чувствую себя ярче, счастливее и улыбаюсь, как всегда», — сказал Вульф.

Майку Хукему грозит срок за нападение.

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