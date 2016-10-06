В России начали продавать самые дешевые машины в мире

Начались продажи авто Bajaj Qute, который позиционируется производителем как самая дешевая машина в мире. Изначально цена новинки составляла 2 тыс. долларов, но итоговая цена оказалась выше.

Бензиновый двигатель объёмом с солдатскую кружку, скорость 70 км/ч, расход бензина менее четырех литров. Технически это квадроцикл, который позиционируется как автомобиль.

Удовольствие стоит 330 тысяч рублей. Правда боковых стекол у машины не будет, также, как и дверного замка (впрочем, зачем он нужен, если нет стекол). Для добавления этих нестандартных опций потребуется еще 30 тысяч рублей.

Итоговая сумма покупки машины со стёклами составит около 360 тысяч рублей. Что помешает добавить ещё 9000 и приобрести Ладу Priora сложно сказать, тем более что стёкла у неё в базовом комплекте присутствуют.

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