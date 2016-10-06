Сбербанк запустил услугу лизинг автомобилей

Внедрять в своих отделениях практику предоставления населению в лизинг автомобилей и других транспортных средств начал Сбербанк. Об этом заявил глава "Сбербанк Лизинга" Кирилл Царев.

Программа продажи в лизинг через отделения Сбербанка разных транспортных средств реализуется компанией "Сбербанк Лизинг" совместно с самим Сбербанком, «дочкой» которого и является лизинговое отделение, передает РИА Новости.

Сообщается, что уже с 6 октября клиент может прийти в отделение банка в своем городе, даже если там нет лизинговой компании, и ему все равно будет все предоставлено, заявил Царев. Клиент сдает документы, и в течение восьми часов получает требуемую технику. Царев уточнил, что пока проект стартовал не во всех регионах.