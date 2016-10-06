Актрису Людмилу Иванову подключили к аппарату искусственного дыхания

Врачи московской клиники подключили народную артистку РСФСР Людмилу Иванову к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 83-летняя актриса была госпитализирована 29 сентября для обследования.

Людмила Иванова после госпитализации заверяла журналистов по телефону, что с ней все в порядке – это просто для профилактики. Затем появилась информация, что у Ивановой обострились хронические заболевания. Актриса находилась на лечении в отделе хирургии, но через несколько дней ее состояние ухудшилось и ее перевели в отделение реанимации. 6 октября у актрисы упало давление и возникли проблемы с дыханием, в связи с чем Людмилу Иванову пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас давление актрисы поддерживают при помощи лекарственных препаратов, передает «Лайф».

Людмила Иванова - советская и российская актриса театра и кино, известна по ролям в фильмах "Служебный роман", "Дамы приглашают кавалеров", "Самая обаятельная и привлекательная" и др.