Следователи не заинтересовались происхождением миллиардов полковника Захарченко

Согласно информации, предоставленной адвокатом полковника Захарченко, у следователей не возникло вопросов к происхождению 8,5 миллиардов рублей, найденных при обыске. «Про деньги у него даже не спрашивали», — утверждает он.

5 октября состоялся допрос полковника МВД Дмитрия Захарченко по громкому коррупционному делу. Основной резонанс получил обыск, в результате которого у замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией нашли дома сумму, соответствующую среднемесячному доходу всей Челябинской области.

Официальный представитель Захарченко, юрист Александр Лебедевич заявил, что Захарченко вину отрицает, а про деньги у него даже не спрашивали. «Эту сумму не относят к доходу, полученному преступным путём», — проинформировал адвокат.

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