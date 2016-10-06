В Ленинградском зоопарке скончался белый медведь по кличке Меньшиков. Он был любимцем публики с 1989 года, когда попал в зоопарк еще медвежонком. Меньшикову было 28 лет: старец по медвежьим понятиям.

До своего 28-летия (в переводе на «человеческий аналог» это более 100 лет) медведь Меньшиков не дожил два месяца. Сообщается, что даже в зоопарках самцы белого медведя дольше 25–26 лет не живут. Руководитель пресс-службы Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина сообщила, что медведь умер спокойно, работники зоопарка пришли утром в вольер и застали его остывшее тело.

Меньшиков попал в Ленинградский зоопарк маленьким медвежонком: его мама любила выходить к людям, что последних весьма беспокоило, вот и дали зоопарку разрешение на отлов животных. История эта произошла на полярном мысе Меньшикова, отсюда и кличка медведя.

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