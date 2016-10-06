Путин потребовал от правительства найти деньги на индексацию пенсий

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания по социальным расходам, что будут заложены в бюджет на 2017 год, потребовал у чиновников найти средства на индексирование пенсий и соцвыплат.

Владимир Путин напомнил собравшимся, что вопрос социальных гарантий - один из ключевых, и не только для бюджетного процесса, поскольку характер дел в социальной сфере показывает эффективность работы государства в целом и определяет уровень и качество жизни россиян, передает портал dni.ru.

По словам президента, в 2016 году на финансирование социальной сферы ушло порядка 5,6 миллиарда рублей - 35% всех расходов.