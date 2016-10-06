Новые технологии энергообеспечения в городских и сельских условиях готовятся испытывать в Севастополе. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы EnergyNet и депутат заксобрания Алексей Чалый.

Алексей Чалый пояснил, что в ходе реализации проекта потребитель получит электросети нового качества – «умные сети» (smart grid), которые поставляют электричество с минимальными потерями и затратами, отвечая трем главным принципам: надежность, качество (отсутствие скачков напряжения) и доступность электросетей для потребителей.

Новые технологии сократят общее число аварий в энергохозяйстве, происхождение которых на данный момент сложно даже установить. В сельской зоне, например, «умная сеть» отключит при аварии на ЛЭП минимальное число потребителей.

Использование smart grid сделает так, что одиночное повреждение сети потребитель вообще не заметит: время переключения составляет доли секунды.

Севастополь выбран не случайно: здесь, во-первых, достаточно выделенная энергосистема, а во-вторых, в регионе хорошая смесь городской и сельской зоны - идеально для испытаний. И потом – здесь база Черноморского флота, которая нуждается в надежном энергоснабжении.

Размеры необходимых инвестиций для «умных сетей» пока не называются.