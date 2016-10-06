Прокуратура Москвы проверяет правомерность закрытия выставки "Без смущения"
6 октября 2016, 15:59 [ «АН-Москва» ]
Сотрудники прокуратуры Москвы начали проверку скандально известной выставки «Джок Стерджес. Без смущения», которая работала в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер и вынуждена была закрыться.
Прокурорская проверка - результат обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, передает «Росбалт».
Напомним, "АН-онлайн" сообщали, что в конце сентября вход на выставку блокировали активисты организации «Офицеры России». Причиной недовольства назывались «факты обнаружения детской порнографии». Организаторы выставки все обвинения отвергают.
Сенатор Елена Мизулина также назвала фотографии «публичной демонстрацией материалов с детской порнографией» и «пропагандой педофилии».
Джок Стерджес известен сериями фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии. Общественность в соцсетях, в основном – на стороне фотохудожника.