Пресс-служба этого ведомства создало в Интернете "доску позора": на ней красуются те, кто сел за руль "под мухой" и был лишен за это прав. Всего за сентябрь в областном центре было поймано 26 водителей.



Причем на «доске позора» — всего две представительницы прекрасного пола, остальные — мужчины.

Еще 62 человека лишились прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Таким образом кировская полиция намерена бороться с теми кировскими автомобилистами, которые рискуют своей и чужими жизнями, заводя машину подшофе. Ведь в Кировской области почти каждую неделю появляются сообщения о страшных ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей.

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