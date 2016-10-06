Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой День рождения

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу семьи и близких друзей. Сообщается, что в этот день у президента нет публичных мероприятий.

Песков, однако, заметил, что президенту поступят международные звонки и поздравления, а также будет обсуждение насущных вопросов, без чего не обходятся никогда, передает РИА Новости.

В этом году 7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года.

В свой прошлый день рождения Владимир Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги, где с его помощью команда президента обыграла сборную лиги из бизнесменов и политиков со счетом 15:10.