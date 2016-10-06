Врачам Карабаша дали квартиры

Русская медная компания обеспечила двух врачей Карабаша новыми квартирами. Они приезжали на работу из других городов, и для того, чтобы предоставить молодым специалистам хорошие условия, администрация города обратилась к своим социальным партнерам.

Торжественное вручение ключей от квартир для детского хирурга Марины Зариповой и завхирургией Ильнура Гайнуллина состоялось во вторник, 4 октября. Марина каждый день ездила на работу из соседнего Миасса, а Ильнуру и вовсе пришлось на время оставить семью в Башкирии. Бюджетники сами выбирали свои новые квартиры, поэтому заехали в жилье сразу с ремонтом. Теперь у них есть возможность жить вместе со своими семьями.

Отметим, что если медики останутся в Карабаше надолго, им предоставят возможность бесплатно приватизировать эти квартиры.