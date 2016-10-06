За Владимира Быкова - 37, за Чурина — 13
6 октября 2016, 13:30 [ «АН-Вятка» ]
Сегодня на первом заседании регионального парламента 6 созыва прошли выборы нового председателя Заксобрания. В них участвовал кандидат от «ЕР» и кандидат от трех партий: ЛДПР, КПРФ и эссеров.
На пост спикера областного парламента, как мы уже писали, партия власти выдвинула бывшего главу города Кирова Владимира Быкова. Конкуренцию ему составил экс-руководитель департамента образования Анатолий Чурин, который прошел в ОЗС от КПРФ.
По словам депутата Сергея Мамаева (КПРФ), Анатолий Чурин в свое время сделал очень много для кировской системы образования. Он грамотный руководитель, и будет полезен области в качестве спикера областного парламента.
После подсчета голосов выяснилось, что большинство проголосовало за бывшего председателя кировской Гордумы. 54 депутата нового созыва (37 из них — члены партии «Единая Россия») будут работать под руководством Владимира Быкова ближайшие пять лет.
Заместителями председателя Заксобрания стали депутаты Герман Гончаров (35 голосов) и Роман Титов (49 голосов). Кандидат от оппозиции Владимир Костин набрал всего 16 голосов и места не получил.
Читайте также:
У города Кирова будет новый глава
Владимир Быков: Мы обеспечили развитие Кирова