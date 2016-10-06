За Владимира Быкова - 37, за Чурина — 13

Сегодня на первом заседании регионального парламента 6 созыва прошли выборы нового председателя Заксобрания. В них участвовал кандидат от «ЕР» и кандидат от трех партий: ЛДПР, КПРФ и эссеров.

На пост спикера областного парламента, как мы уже писали, партия власти выдвинула бывшего главу города Кирова Владимира Быкова. Конкуренцию ему составил экс-руководитель департамента образования Анатолий Чурин, который прошел в ОЗС от КПРФ.

По словам депутата Сергея Мамаева (КПРФ), Анатолий Чурин в свое время сделал очень много для кировской системы образования. Он грамотный руководитель, и будет полезен области в качестве спикера областного парламента.

После подсчета голосов выяснилось, что большинство проголосовало за бывшего председателя кировской Гордумы. 54 депутата нового созыва (37 из них — члены партии «Единая Россия») будут работать под руководством Владимира Быкова ближайшие пять лет.

Заместителями председателя Заксобрания стали депутаты Герман Гончаров (35 голосов) и Роман Титов (49 голосов). Кандидат от оппозиции Владимир Костин набрал всего 16 голосов и места не получил.

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