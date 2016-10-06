Действительно ли Росстат занижает число российских эмигрантов

Аналитики комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина поставили под сомнение официальную статистику, отражающую количество россиян, которые эмигрировали из страны. Они считают, что указанные цифры занижены в несколько раз.

Доказательства своей оценки специалисты представили в докладе. Так, по данным Росстата, с 1989 по 2014 годы за рубеж уехало около 4,5 млн. наших соотечественников. Однако авторы доклада считают, что эти данные необходимо увеличить в 3-4 раза, чтобы получить реальную картину.

Расхождения в цифрах, по мнению аналитиков комитета, возникают по ряду причин. Прежде всего, первоисточник данных для официальной статистики - миграционная служба. А ФМС признает эмигрантами лишь тех россиян, которые выписались из своих квартир. Остальных при этом не учитывает. Также в статистику не включают граждан страны, уехавших за границу для учебы или работы, но впоследствии не вернувшихся.

По данным докладчиков, россияне чаще всего уезжают в Израиль, Германию и США. При этом эмиграционный поток отличают высокие показатели человеческого капитала. Так с 2002 по 2011 годы из России уехало более 93 тысяч человек с высшим образованием, около 640 кандидатов наук, свыше 250 докторов наук.

Больше всего граждан покидает регионы с относительно высоким уровнем жизни, например, Санкт-Петербург и Московскую область. Эксперты комитета Кудрина считают, что виной всему отсутствие возможностей для дальнейшего улучшения качества жизни людей на Родине. Наименьший отток населения зарегистрирован в «депрессивных» в социально-экономическом плане регионах, например, республиках Северного Кавказа.

Основными причинами отъезда социологи считают: неудовлетворенность материальным состоянием, перспективами повышения социального статуса, личной и экономической безопасности, невозможность изменить ситуацию в лучшую для себя сторону.