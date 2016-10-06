Футболист Андрей Аршавин собственноручно побрил казахстанского блогера Петра Воликова, проигравшего спор. Это произошло в одном из алматинских развлекательных центров в присутствии болельщиков и прессы.

Ранее Воликов заявил, что побреется налысо, если спортсмен, в данный момент играющий за алматинский футбольный клуб “Кайрат”, забьет восемь голов. После своего восьмого гола Аршавин записал видеообращение, в котором напомнил блогеру об условиях пари и даже выразил готовность сделать это собственноручно.

Сообщается, что место, в котором должна была пройти встреча, выбирал проигравший. После окончания бритья Аршавин заявил, что чем больше блогер будет в него верить, тем меньше шансов для повторения ситуации.

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