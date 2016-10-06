В 3 квартале 2017 года в Кирове появится радио «Звезда ФМ»

По информации Роскомнадзора, в столице за право вещать на частоте 88,7 МГц боролось восемь компаний, из них шесть — из нашего региона. В результате «волну» было решено отдать компании «Интермедиа».

Сейчас этой компании принадлежит частота «Эхо Москвы». По словам руководителя радиогруппы «Интермедиа», победить в конкурсе позволила поддержка кировской общественности. Он выразил благодарность и.о. губернатору Игорю Васильеву, Владимиру Быкову, который до недавнего времени занимал должность главы города, ВТПП и другим.

Новая радиостанция начнет свое вещание в следующем году. В эфире «Звезды» будет звучать не только музыка, но и новости, аналитика. Журналисты «Звезды» будут брать интервью у известных людей и выпускать тематические программы.

Также добавим, что на данный момент радиостанция «Звезда ФМ» вещает в 35 городах России.

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