Елена Шихова из Опаринского района стала лучшей в России мастерицей

Она стала победительницей Всероссийского конкурса «Урал мастеровой», который прошел в Челябинской области. На него приехали 350 мастеров ремесел и народных промыслов изо всех уголков нашей большой страны.

Жительница поселка Маромица из Опариснкого района Кировской области привезла на конкурс свои работы, выполненные в технике лоскутного шитья. Жюри признало, что мастерице нет равных.

В целом конкурс проводится уже во пятый раз. Его цель — сохранить и приумножить уникальную многонациональную культуру, собрать в одном месте лучшие образцы народного творчества. А также поддержать народные художественные ремесла и промыслы, создать всероссийский перечень народных мастеров.

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